Ha ezekre figyel, ragyogni fog a lakás!

Keveseknek van ideje, energiája – és főleg kedve – folyton folyvást takarítani. Mégis, mindannyian patyolat tiszta, finom illatú otthont szeretnénk – a lehető legkevesebb befektetett energiával. Van megoldás: ha ezek a néhány percet igénylő takarítási trükkök szokásainkká válnak, otthonunk mindig rendezett lesz.

Cipőt le!

A legtöbbek számára alap, de nem árt újra és újra elismételni. A cipőnek az előszobában, vagy az ajtó előtt a helye: egyetlen mozdulat megszabadulni tőle, mégis rengeteg bosszúságtól kímél meg, ha nem visszük be a házba a sarat, koszt – olvasható a Lakáskultúra cikkében.

Rendezett ágy

Ez sem vesz túl sok időt igénybe, mégis hatalmas különbséget jelent a bevetetlen és a rendezett ágy. Nem kell feltétlenül díszpárnákat és különféle ágytakarókat igazgatnunk, de mielőtt reggel elhagyjuk a házat, mindenképpen rendezzük el a paplanokat, ágytakarót.

Cseppmentes fürdő

Megakadályozhatjuk a vízkő- és szappanfoltok megtapadását, ha zuhanyzás után egy gumis törlővel áttöröljük a zuhanykabin ajtaját, falait.

Tiszta mosdó

A mosdókagyló áttörlése sem tart fél percnél tovább. Fogmosás után egy szivaccsal (akár ecetbe is márthatjuk előtte) töröljük át a csapot és a mosdót, így nem lesz vízköves, nem tapadnak meg a fogkrém- és szappanfoltok.

Makulátlan pult

Főzés után és közben is tartsuk tisztán a pultot: itt is jó hasznát vesszük az ecetnek. Hígított formában spricceljük a pultra, így könnyen megszabadulhatunk az olajfoltoktól. Mosogatás után pedig ne csak a csaptelep és mosdókagyló környékét töröljük át, de a konyhapultot is.

Rendezett életterek

Mennyivel jobb érzés úgy ébredni, hogy nem áll halmokban a mosatlan edény a konyhában, hogy nincs kupi a nappaliban! Ha minden este „összeszedjük” a lakást, nem tart tovább az egész 5-10 percnél. Pakoljuk be a gépbe vagy mossuk el a koszos edényeket, a filmnézés után rendezzük össze a kanapét, pakoljunk el a dohányzóasztalról, dobáljuk a dobozaikba a játékokat. A ruhákat se hagyjuk szét: ha koszos, mehet a szennyesbe, a tiszta a vállfára, szekrénybe. Ha nem szeretnénk visszarakni a többi közé, de mosásra sem ítélnénk, egy szobainasra terítve rendezettebb hatást érünk el. Amennyiben ezt minden este megcsináljuk, nem kell hétvégente órákat tölteni a kupacok felszámolásával.

Nyitott ajtók

Még ha hideg is van odakint, naponta legalább kétszer, reggel és este néhány percre nyissuk ki a teraszajtót, tárjuk ki az ablakokat és szellőztessük át alaposan a lakást! Ettől friss és jó illatú lesz az otthonunk.

Zárt ajtók

Egyszerű megoldás: ahogyan a nyitott ajtón beáramló levegő egy perc alatt felfrissíti a lakást, úgy egy mozdulattal el is takarhatjuk a kupit. Mint például a gyerekszobában. Mert lássuk be, nagyon ritka, hogy otthonunk minden szeglete rendezett és ragyogó tisztaságú – ezeket a helyiségeket egy mozdulattal „tüntethetjük” el szem elől.

Borítókép: illusztráció