Ha megsérül a szélvédő, minél előbb szakemberhez kell vinni az autót!

Autózás közben a kőfelverődés sajnos mindennapos, bárhol, bármikor előfordulhat. Ha ilyen történik, érdemes rögtön szakemberhez fordulni.

A szélvédő egyre drágább alkatrésze az autónak. Lehet színezett is, de a fűtőszálak, a beágyazott antennák, a szélvédő mögött elhelyezett kamerák és érzékelők fogadásának képessége mind növelik az amúgy egyszerű szerkezetek bonyolultságát, ami az árban is megmutatkozik. Az árat befolyásolja az adott autótípus kora is. Értelemszerűen a ritkább, újabb, vagy csak rövid ideig gyártott kocsikhoz nehezebb beszerezni az új üveget, ami ráadásul drágább lehet. A gyakori „konfekcióautók” jobb helyzetben vannak, főképp, ha már legalább tízévesek: számukra nem ritka még ma sem a 30-50 ezer forint körüli új szélvédő, szemben az új modellek 200-600 ezer forintos magasságokba emelkedő árával – írja az Autómotor.

Egy kőfelverődést 8-15 ezer forintos átlagáron javítanak az erre szakosodott műhelyek, ami azt jelenti, hogy

még az olcsóbb szélvédőket is érdemes megjavíttatni.

Azonban nem minden kőfelverődés gyógyítható. Ha a kőütés után repedés indul el a szélvédőn, annak mértékétől függ a javíthatóság.

A lényeg, hogy az üveg sérülésébe ne kerüljön kosz.

A legjobb egy kis celluxdarabbal leragasztani a sérülést, amíg el nem jut az autó a javítóhoz. Az ablakmosást, autómosót kerülni kell! – figyelmeztet az Autómotor cikke.

A szakemberek először szemrevételezik a sérülést, hogy eldöntsék, javítható-e. Ugyanis nincs értelme rákölteni, ha a szerelő a tapasztalatai alapján úgy látja, hogy a sérülésből repedések indulhatnak ki, vagy ha annyi szennyeződés jutott be, ami miatt a sérülés nem javítható.

Hogy történik a javítás?

Első lépésként megtisztítják a szélvédőt. Ezután az egyik technológia szerint vákuummal kiszívják a levegőt a sérülésből, majd bejuttatják a gyantát, amely a légüres térben szebben és könnyebben bekúszik a helyére. A gyanta különlegessége, hogy a fénytörése megegyezik az üvegével, így feltöltve a repedés okozta üveghiányt elméletileg szinte homogén felület alakul ki, tehát, a sérülés eltűnik. Ha már elindult egy kis repedés a sérülésből, akkor annak végpontjára lyukat fúrva feszültségmentesítik, tehát, megállítják a repedést, majd ezt a furatot is feltöltik gyantával.

Az ilyen többlépcsős javítás költsége is nagyobb, tehát, itt már mérlegelni kell gazdaságosság tekintetében, hogy mi a jobb megoldás: javítás vagy csere? A sérülésre a keményítés előtt szoktak rakni egy kis celofándarabot, ezzel a kitüremkedett gyantát oszlatják szét, könnyebb eldolgozni később a javítást. A kikeményedés után pengével eltávolítják a felesleges gyantamennyiséget, a záróakkord pedig a sérülés helyének polírozása, amivel igyekeznek végképp láthatatlanná tenni a javítást.