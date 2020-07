Megjelent a Balaton gasztrokalauza

Bár tavasszal még szinte elképzelhetetlennek tűnt, hogy lesz rá igény, mégis összeállt, és már kézbe is vehetjük a Magyar Konyha idei, sorban a nyolcadik balatoni gasztrokalauzát, amely ezúttal 333 tippel szolgál annak, aki a magyar tenger mellett tölti a szabadságát, és garantáltan jót szeretne enni-inni, bármelyik régióban nyaraljon is.

Úgy látszik, a Balaton agyoncsaphatatlan – írja Vinkó József főszerkesztő a Magyar Konyha nyári lapszámának beköszöntőjében, és állítását maximálisan alátámasztja a tény, hogy idén is elkészült a magazin hagyományosnak mondható balatoni gasztrokalauza, amely immár nyolcadik alkalommal mutatja be a meglátogatásra érdemes tó környéki helyeket, a cukrászdáktól a strandbisztrókon át a borászatokig. Szám szerint 333-at. A kiadványba idén, csodával határos módon, 55 új hely is bekerülhetett, amelyek dacolva a koronavírus-járvány okozta nehézségekkel, az évek óta erősödő trendhez illeszkedő, sokszínű, igényes kínálatot alkottak meg, kizárólag a magyar tengerre jellemző ízekkel és életérzéssel.

Kisvendéglők, halsütők, food truckok, étteremlakások, bisztrók és cukrászdák sora nyílt az elmúlt hetekben-hónapokban, ahol az ínyencfogások és a helyi alapanyagokra épülő beach foodok mellett a keszthelyi tokhalat, a tapolcai pisztrángot, a balatonfenyvesi Angus marhát, a tekeresvölgyi sajtot, vagy például a Lellei Konyakmeggyet is megtalálhatjuk az étlapokon.

Egyre több errefelé a minőségi strandbisztró, így akár fürdőruhában is élvezhetjük a finomságokat. Szinte kötelező a helyi alapanyagok használata, amihez természetesen szükség van a balatoni termelők, piacok, pékségek, delikáteszboltok, borászok támogatására. A Zamárdiban idén májusban megnyílt Patkó termelői piac bebizonyította, hogy a déli part termelői is elkötelezettek, ha egyelőre nem is olyan ismertek, mint a Balaton-felvidék manufaktúrái.

Sokan aggódtak a Balaton-parti halételek eltűnése, illetve a halászati tilalom miatt, ám az aquakultúrának és friss tengeri halakat forgalmazó vállalkozásoknak hála, a halkínálat viszonylag gazdag. Akinek pedig a tökéletes balatoni gasztroélmény nem más, mint egy friss fokhagymás lángos a strandon, annak sem kell nagyítóval keresnie egy jó sütödét, hogy aztán ott fél órát álljon sorba az ételért – ma már a jó lángos nem ritkaság!

A kiadvány régiós bontásban mutatja be egy-egy környék legjobb vendéglátóhelyeit: a Siófok és környéki, a keszthelyi és badacsonyi, a balatonboglári- és lellei, a balatonfüredi és Tihany-környéki, illetve a Veszprém és környéki egységeket, külön piktogrammal jelölve az egész évben nyitva tartó, az újonnan nyílt, illetve szállást is kínáló helyeket.

Mivel a borászok mára meghatározó szereplőivé váltak a tóparti gasztronómiának, a kiadvány szerkesztői úgy döntöttek, idén külön fejezetet szentelnek a pincészeteknek. Mindkét part izgalmas kínálattal jelenik meg a piacon évről évre. Folyamatosan bővül a paletta, az egyszerűbb habzóborok mellé sokfelé társul a palackos erjesztésű pezsgő is. A déli part vezető szerepe e téren kezd megtörni, ezzel szemben a minőség és a stílus mindkét parton javult, egyre több egyedi, sajátos karakterű bor kerül a palackokba.

Ebben a rendhagyó évben rendhagyó top 10-es listák készültek: a 8 fős tesztcsapat idén semmi értelmét nem látta a rangsorolásnak, ezért a toplistákat szigorúan betűrendben tették közzé. „2020-ban nem a legjobbat választottuk ki kategóriánként, hanem a 10 legjobbat, ezek a mi kedvenc helyeink és felfedezéseink” – írják.

A 10 legjobb új hely, legjobb ínyencétterem, legjobb vendéglő, legjobb kikötői étterem, legjobb strandbisztró, legjobb cukrászda és fagylaltozó, illetve borászat mellett megtaláljuk a 10 legjobb balatoni termék listáját, olyan manufaktúrákkal és delikáteszboltokkal, amelyek hamisítatlan balatoni termékeket kínálnak. „Ezek olyan helyek, amelyekért érdemes egy kis kerülőt tenni, hiszen egy-egy falatban fellelhető a régió ízvilága.”

Tény, hogy a koronavírus-járvány miatt idén biztonságosabb itthon nyaralni, és aki a Balatont választja, annak igen hasznos útitársa lesz ez a zsebre vágható kicsiny, de annál nagyobb tudású gasztrokalauz. Nem kell többé pontos helyismeret ahhoz, hogy tudjuk, hol kortyolhatunk el egy pohár jóféle badacsonyi, csopaki, boglári bort, miközben a naplementében gyönyörködünk, vagy merre induljunk, ha meg akarjuk kóstolni a környék – egyik – legjobb fagyiját, vagy hol kössük ki a hajót, ha egy felejthetetlen vacsorára vágyunk.

