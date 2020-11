Tippek, hogyan táplálja hatékonyan és természetesen a bőrét

Gumikesztyűkkel, fertőtlenítőszerekkel és szájmaszkokkal támogatja az egészségügyben dolgozókat az önkormányzat, de a héten korábban kapott papírcikkek és speciális maszkok is eljutnak hozzájuk, ezekből a városi oktatási intézmények is kapnak. Emellett egy egyedi mintavételezési pontot is felállítanak a városban.