A statisztikákkal foglalkozó Gracenote elemzése szerint az argentinok előtt - akik Szaúd-Arábiától 2-1-re kaptak ki a csoportkör nyitányán - 2010-ben a spanyolok tudtak annak ellenére diadalmaskodni, hogy elveszítették első találkozójukat, a La Roja akkor a svájciakkal szemben maradt alul 1-0-ra.

Ez volt a harmadik vb-döntő, amely 11-esekkel dőlt el, 1994-ben a brazilok az olaszokat, 2006-ban pedig az olaszok a franciákat múlták felül ilyen módon.

Az argentinok a végső sikerig tartó útjuk során nyolc gólt kaptak, ennél többet csak az NSZK válogatottja szedett össze 1954-ben, amikor 14-et, abból pedig csak a magyarok elleni csoportmeccsen nyolcat.

Ez volt az első olyan vb-döntő, melyen mindkét csapatban egy-egy játékos egynél több gólt szerzett, Lionel Messi kétszer, Kylian Mbapéé háromszor talált be. A hétszeres aranylabdás Messi a vb-k történetének hatodik játékosa, aki egy torna hat mérkőzésén is betalált Just Fontaine (1958), Jairzinho (1970), Toto Schillaci (1990), Davor Suker (1998) és Ronaldo (2002) után.

Messihez hasonló teljesítményre - aki a jelenlegi lebonyolításban csoportkör után nyolcad-, negyed- és az elődöntőben, valamint a fináléban is betalált - csak 1938-ban Sárosi György volt képes, akkor még azonban nem rendeztek csoportmérkőzéseket.

Messi 35 évesen és 177 naposan minden idők második legidősebb gólszerzője lett a finálékban, a rekordot a svéd Nils Liedholm tartja, aki 1958-ban a brazilok elleni döntőben 35 évesen és 264 naposan talált be.

Sporttörténelmet írt az argentinok második gólját szerző Angel Di María is, mivel az első futballista lett, aki olimpiai, kontinentális és világbajnoki döntőben is eredményes volt.

A döntőben mesterhármast szerző Kylian Mbappé a brazil Vavá (1958, 1962) és Pelé (1958, 1970), valamint a német Paul Breitner (1974, 1982) és honfitársa, Zinédine Zidane (1998, 2006) után az ötödik futballista lett, aki két vb-döntőben is betalált. Mivel Mbappé egyszer négy éve is eredményes volt az akkor megnyert döntőben, így négy góljával a vb-döntők legeredményesebb játékosa lett Vavát, Pelét, Zidane-t és az angol Geoff Hurstöt megelőzve. Utóbbi Mbappé mostani triplájáig az egyetlen vb-döntőben mesterhármast elérő futballista volt. Mbappé egyúttal az első játékos, aki két percen belül duplázott a fináléban, világbajnokságon pedig legutóbb erre a mexikói Javier Valdivia volt képes El Salvador ellen 1970-ben.