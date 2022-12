A portugálok kényelemből várhatták az utolsó fordulót. A továbbjutásuk biztos volt, pontszerzéssel a csoportelsőségük is. Előbbi viszont nem jött össze, utóbbi azonban igen, mivel Uruguay 2–0-ra legyőzte a hárompontos Ghánát.

Portugália már az ötödik percben előnybe került, miután Horta a jobb szélről középre passzolt, majd Dalot közelről a dél-koreai kapuba passzolta a labdát. Lüktető játék alakult ki, egyik csapat sem a védekezésre fektette a hangsúlyt, majd szándékait először egy lesgóllal jelezte az ázsiai válogatott. A 27. percben viszont már érvényes találatot jegyeztek, miután egy szöglet után lepattanó labdát Kim Jung Kvon pofozott a hálóba. Portugália sokáig tartotta a döntetlent, de megtartani nem tudta. A 91. minutumban saját térfelén szereztek labdát a koreaiak, majd a kontratámadás végén egy kapáslövésből a csereként beálló Hvang lőtte őket tovább.

Dél-Korea–Portugália 2–1 (1–1)

Labdarúgó-világbajnokság, H csoport, 3. forduló. Al-Rajján, Education City Stadion. Vezette: Tello (argentin).

Dél-Korea: Kim Szun Kju – Kim Mun Hvan, Kvon Kjung Von (Szon Dzsun Ho, 81.), Kim Jung Kvon, Kim Dzsin Szu – Hvang In Bom, Dzsung Vu Jung – Li Kang In (Hvang I Dzso, 81.), Li Dzse Szun (Hvang Hi Csan, 65.), Szon Hung Min – Cso Ku Szung (Cso Ju Min, 90+3.). Szövetségi kapitány: Paulo Bento.

Portugália: Diogo Costa – Diogo Dalot, António Silva, Pepe, Joao Cancelo – M. Nunes (Palinha, 65.), Rúben Neves (Rafael Leao, 65.), Vitinha (W. Carvalho, 81.) – Joao Mário (B. Silva, 82.), C. Ronaldo (A. Silva, 65.), Horta. Szövetségi kapitány: Fernando Santos.

Gólszerzők: Kim Jung Kvon (27.), Hvang Hi Csan (90+1.), ill. Horta (5.).