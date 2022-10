A gyermek történetét Curtis és párja, Barnai Judit kosárlabdázó is megismerte, s úgy döntöttek, a sportoló szeptember 28-i meccsén gyűjtést szerveznek számára - írja a Life.hu.

"A szerdai meccs nemcsak azért lesz lényeges, mert végre hazai pályán szeretnénk megszerezni első győzelmünket, hanem van egy nagyon fontos apropója is. Atival kitaláltuk, szeretnénk adománygyűjtést szervezni Noéminek, aki sajnos 7 éve agydaganattal küzd (most 3. osztályos). A szülei steril szobára gyűjtenek neki, és mi ebben szeretnénk segíteni, amibe az én kis csapatom is beszállt" – írta a Facebookon Judit, aki a bejegyzésben azt a számlaszámot is megosztotta, melyre azok utalhattak, akik személyesen nem tudtak elmenni a mérkőzésre.

A speciális szobára azért van szüksége a kislánynak, mert már nem kaphat sugárkezelést és nem is műthető, a családja pedig mellette szeretne lenni, ha esetleg váratlanul következne be a tragédia.