Nagyon jól érzem magam, heti háromszor-négyszer sportolok egy héten, persze nem túlhajtva magam. Egyre erősebbnek érzem magam, jobban bírom a koncerteket és a padelezést is. A nyár elején voltam kontrollon, ahol azt mondták sokkal erősebb a szívem. Ez érezhető is, például a színpadon is többet mozgok, mint korábban