Judy eddig sem titkolta boldogságát, azt viszont igen, hogy kicsoda is pontosan új szerelme. Most azonban fotót is mutatott Krisztiánról a Borsban.

Az énekesnő egy fantasztikus utazáson van túl, 49. születésnapján ugyanis kislányával, Majszival és szerelmével külföldre utaztak, Párizst és Ciprust is megjárták. Itt készült az alábbi fotó, amelyen Judy csak úgy sugárzik a boldogságtól.

– Először Párizsba repültünk, mert már kétszer jártunk Disneylandben, de Majszi még nem, és szerettem volna neki megmutatni. De persze az én gyermeki énem is előbújt, és a lányom kis lelki terrorizálására még a legdurvább játékokra is felültem. Két napot töltöttünk Párizsban, persze azért már megnéztük az Eiffel-tornyot is.

Onnan repültünk Ciprusra, ezt az utat a szerelmemtől kaptam a születésnapomra. S bár először a párom, majd a lányom, majd én is lebetegedtünk, még a szülinapi vacsora is elmaradt, de így is nagyon jól éreztük magunkat. Engem nem zavar a korom.

A párom mondta is, hogy se testileg, se lelkileg nem látszom 49 évesnek. De én sem érzem magam ennyinek, ezért nem visel meg ez a szám. Az a mottóm: Éljünk egészségesen, de legyen azért benne egy kis rock and roll!

– mondta a lapnak Judy.