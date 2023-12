Az egészségügyi szervezetek ismét Kína felé fordítják figyelmüket, ugyanis az ázsiai országban egyre gyakoribbak a a légzőszervi megbetegedések. Ismert: a koronavírus is innen indult ki, így ilyen értelemben jogos az aggodalom. Ráadásul a mostani megbetegedések kapcsán a nemzetközi sajtó nyomán a Bors is beszámolt egy esetről, melyben egy nyolcéves kínai fiúcska ideiglenesen ugyan, de egyik pillanatról a másikra bénult le egy tüdőgyulladás-szerű betegség következtében. Rusvai Miklós azonban megnyugtatta a magyar lakosságot: jelenleg nincs ok az aggodalomra.

– Új világjárványtól nem kell tartani egyelőre, ismeretlen kórokozót nem mutattak még ki

– magyarázta a szakember az ATV-nek, hozzátéve:

– Most az őszi, hűvösebb, nyálkásabb, nyirkosabb időben, ami ott is jellemző, hiszen a kínai terület is az északi féltekén van, tehát ott is ősz van, ezek a légzőszervi fertőzések, amik korábban a zárlati intézkedések miatt el voltak fojtva, berobbantak, és elsősorban a fertőzéssel a korábbi években még nem találkozott gyerekek körében terjednek.

A víruskutató arról is beszámolt: az Egészségügyi Világszervezet folyamatosan monitorozza a kínai helyzetet, 24 óránként kap jelentést az országból.