Epres Panni divatmodellként hozzászokott a kamerák kereszttüzéhez, most azonban új szerepben próbálta ki magát, méghozzá Csősz Boglárka társaságában.

Bogi sikeres üzletasszony, belsőépítész, producer, mindemellett színésznői ambíciói is vannak. Most szinte mindegyik szakmájának hódolt: egy vele munkakapcsolatban is álló, ágyakra és matracokra specalizálódott török bútoráruház reklámfilmjében szerepel Epres Pannival, aki így színésznőként is kipróbálhatta magát - derül ki a Bors cikkéből.

Epres Panni

Fotó: Nagy Zoltán

Repülő, robogózás, finom ételek - Panni és Bogi a már megtekinthető reklámfilmben nemcsak a szépség, hanem a minőség értékét is kommunikálják. Haluk Zaim, a Yatas Bedding Magyarországi tulajdonosa ragaszkodott Pannihoz és Bogihoz, és ez volt az első alkalom, hogy a nemzetközi cég magyar sztárokkal dolgozott.

"Csősz Boglárka Törökországban élt, ismeri jól a nyelvet, az üzleti minőséget, amit képviselünk, a kultúrát, és a szállodák belsőépítészeti megújításaiban, a vállalkozásában is sokat együttműködünk. Epres Panniban az eleganciája fogott meg, és hogy mindig minőségi termékekkel dolgozik. Érdekes, hogy bár ők ketten sok mindenben mások, mégis összeköti őket a minőség, és a szépség iránti rajongás, ahogy engem is" — fogalmazott Haluk Zaim.

Fotó: Máté Krisztián / Forrás: Ripost

Jó kaland volt a reklámfilm-forgatás. Panni még nem járt Isztambulban, szívesen mutattam meg neki azokat a csodákat, amiket én már régóta ismerek. Ami összeköt minket, hogy mindannyian a minőséget, a hosszútávon fenntartható értékeket szeretjük, és Panni eleganciája, profizmusa is nagyon tetszett a török forgatócsapatnak

— fogalmazott Csősz Boglárka, aki 15 évig élt Törökországban.

Hogy mit mondott még Bogi az alvási szokásairól és az ágyakról, kiderül a Bors cikkéből.