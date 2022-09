A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára üdvözölte, hogy az előző évek hagyományát folytatva az idei is az összmagyarság versenye lehet. Potápi Árpád János bízik benne, hogy az anyaországiak mellett a külhoni nemzetrészek tagjai is élnek majd a lehetőséggel, és ott lesznek a jelentkezők között. Részvételük különösen fontos egy ilyen eseményen, hiszen a magyar konyha jellegzetesen közép-európai, az évszázadok során ugyanúgy gazdagodott a szomszédos nemzetek hagyományaival, ahogy a magyar gasztronómia is hatott a Kárpát-medence más népeire.

A szakácsverseny hivatalos étkészletének darabjai a Magyarország étele 2023 szakács- és főzőverseny beharangozó sajtótájékoztatóján az Agrárminisztériumban 2022. szeptember 28-án

Fotós: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

Asztalos István, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke a verseny ötletgazdájaként közölte, hogy

a megmérettetésre főfogásnak alkalmas, „bisztró stílusú” ételeket keresnek. A feltételek között lesznek alapanyagokra vonatkozó megkötések, ám ezzel együtt értékelni fogják azt is, mennyiből készíthető el egy fogás, hogy azok később minél szélesebb körben terjedhessenek el. Az elődöntőt januárban, a döntőt március 18-án tartják.

Hozzátette, hogy a 6. alkalommal meghirdetett verseny új ételek megalkotására szeretné ösztönözni a részvevőket, hiszen széles körben ismert specialitások évtizedek óta nem születtek, pedig a magyar konyha az idők során állandóan változott, még a 20. században is. Ez a cél a kezdetek óta változatlan, az első, 2017-es kiíráshoz képest sokat fejlődött a rendezvény, különösen azóta, hogy Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról is csatlakoznak versenyzők, és nem csak magyarok – tette hozzá.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (b), Ács Krisztián (j3), Oláh Zoltán (j2) és Friedrich Antal (j) séfek a Magyarország étele 2023 szakács- és főzőverseny beharangozó sajtótájékoztatóján az Agrárminisztériumban 2022. szeptember 28-án

Fotós: Bruzák Noémi / Forrás: MTI