Pálfalvi Milán szerint ugyanakkor a folyamatos és dinamikus reakcióképességére továbbra is szüksége lesz a magyar kabinetnek ahhoz, hogy fenntarthassa ezt a jótékony irányítást, aminek minden magyar a kedvezményezettje. Ennek része most az energetikai tárca létrehozása is Lantos Csaba vezetésével – tette hozzá az elemző.