Az élet mindenki számára nehéz volt az elmúlt években, így most még inkább, mint valaha, az emberek megérdemlik, hogy nagyot álmodjanak. Úgy érzem, hogy a felhők lassan eltűnnek, és ahogy az emberek kilábalnak ebből az időszakból, én szeretnék ott lenni a zenével. Egy olyan helyet teremteni, ahol az emberek elengedhetik magukat, álmodozhatnak, lemozoghatják és lerázhatják magukról a világ súlyát. Úgy érzem, a 2022-es európai turné különleges lesz

– mondja Xavier Rudd, aki négy év után tér vissza Budapestre, ahol október 17-én koncertezik az Akváriumban.



A most megjelent We Deserve To Dream-et a steelgitár melett Xavier jellegzetes ütős ritmusa hajtja, amely egy édes, himnikusan emelkedő refrénre épül.

A We Deserve To Dream a szabadságról szól, amely a miénk és megtalálhatjuk a föld, az óceán, a fák elemeiben, mégis azon kapjuk magunkat, hogy a saját magunk által felállított feltételek zárnak be bennünket.

A dalhoz tartozó klip szimbolikusan a tánc segítségével mutatja be ezt az érzést, a neves táncos, Tyrel Dulvarie segítségével.

Xavier Rudd előző, Stoney Creek c. dala már túl van a 3,15 milliós streaming lejátszáson, míg a Follow The Sun-ra már 50 milliónál is többen kattintottak YouTube-on.

Várhatóan Franciaországtól kezdve, Hollandián, Japánon, Amerikán, Magyarországon és azon túl is a We Deserve To Dream összecseng majd az emberek növekvő szabadságérzetével.

2022 így izgalmas év lesz Xavier Rudd számára, aki 10. stúdióalbumával végre újra találkozhat szeretett közönségével és élőben játszhat nekik világkörüli turnéján.