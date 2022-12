Mint Fekete Pétert, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatóját idézik: "bajban ismerszik meg az ember". A jótékonyság, az egymásra figyelés, az egymás segítése, a cirkuszművészet alapüzenetei közé tartozik. Fontos, hogy ez ne csak szóban, hanem tettekben is mérhető legyen, ezért most is segítő kezet nyújtunk - mondta.