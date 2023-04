Világhírű zenészeket is felvonultat az augusztus 13-20. között tartandó 14. Kolozsvári Magyar Napok (KMN), melynek zárónapján Leslie Mandoki és a Mandoki Soulmates zenekar lép színpadra olyan sztárokkal, mint például Al Di Meola, Mike Stern, Randy Brecker, Richard Bona, Tony Carey, Deobrat Mishra - jelentették be a szervezők kedden sajtótájékoztatón Kolozsváron.

Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke szerint letisztult rendezvényre kell számítani a jól bevált programokkal és helyszínekkel, melyek közé a felújított Farkas utca is "visszatér".

Szabó Lilla programigazgató szerint a több mint száz partnerszervezettel idén is tartalmas programmal készülnek. A rendezvény előtti hétvégén több rangos kiállítás nyílik a Bánffy-palotában: Márton Árpád és Mohy Sándor egyéni, Juhos Sándor festőművész és Szabó András grafikusművész közös tárlata mellett szovátai alkotók mutatkoznak be. Számos komolyzenei program is lesz templomokban, múzeumokban.

Az egyhetes programkavalkád több eseménye a Petőfi-bicentenáriumhoz kapcsolódik, a Farkas utcába visszatér a kézműves- és könyvvásár, a Folkudvar a népzenei programoknak, a Romkert a gyerekprogramoknak ad helyet és Borutca is lesz. A Bánffy-udvarbeli Petőfi-színpad elé a rock, jazz és blues kedvelőit várják, míg a törökvágási skanzenben a KMN-Donaton Terepfutóversenyt és örömfőzést tartják

- sorolták a főbb programokat a szervezők.

Grezsa Csaba, Magyarország kolozsvári főkonzulja szerint a főkonzulátus is több programmal készül idén "a Kárpát-medence legnagyobb és legfontosabb kulturális fesztiváljára", az intézmény Főtérről nyíló udvara Hungarikum-udvar néven önálló helyszínné válik. Emlékeztetett: a magyar kormány kiemelt támogatója, a főkonzulátus kezdetektől partnere a rendezvénynek, amely nem csak az erdélyieknek fontos, sok magyarországi is évente visszajár Kolozsvárra.

A főkonzulátus ezért is bővíti programjainak kínálatát, a politikai kerekasztal-beszélgetések mellett vallásturisztikai programok is lesznek, természetjárók mutatkoznak be, és idén is lesz olimpiai bajnok meghívott. A fröccsterasz gasztronómiai kínálattal bővül és az udvarban könnyűzenei koncertek is lesznek.

A főtéri nagykoncertek sorát az EDDA Művek nyitja, a Blahalouisiana és a Budapest Bár folytatja. Halász Judit gyermekkoncertje is rendhagyó program Erdélyben, melyet a Magyar rocklegendák nevű produkció követ Kalapács József, Rudán Joe és Varga Miklós részvételével. A fiataloknak szól a Lóci játszik és Honeybeast szombati koncertje, majd a zárónapon a Mandoki Soulmates zenekar lép fel.

A sajtótájékoztatóra meglepetés vendégként érkező Leslie Mandoki világhírű magyar dalszerző, producer, dobos és énekes elmondta: a világ legjobb zenészeit hozza el Kolozsvárra. Olyan rock- és jazzikonokkal zenél majd, mint Nick van Eede, Al Di Meola, Mike Stern, Randy Brecker, Till Brönner, Richard Bona, Tony Carey, Deobrat Mishra, Fausto Beccalossi. Magyarországi zenésztársai közül Mahó Andrea és Takáts Tamás is színpadra lép Kolozsváron.

Ezzel a világsikernek számító produkció hazatér kiindulópontjához, ide, ahol ezek a csodálatos Bartók-dallamok gyökereznek

- mondta első erdélyi fellépéséről Leslie Mandoki.

Gergely Balázs szerint a szervezők évek óta dédelgetett álma válik valóra azzal, hogy vendégül láthatják a nagyszabású produkciót, melynek tagjai összesen 35 Grammy-díjjal rendelkeznek.