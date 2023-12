Mága Zoltán újévi koncertjét a televíziós közvetítések révén több mint százmillió ember láthatta már Amerikában is, ahol a PBS csatorna mutatta be a X. Jubileumi Újévi Koncertet, mint önálló, főműsoridős koncertshowt. Ezen olyan világhírű művészek is felléptek, mint a Grammy-díjas David Foster zongoraművész és Aida Garifullina operaénekes – írták.