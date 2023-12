A Déryné Program KultUp alprogramja kiváló művészeket és tartalmas órarendet hozott a technikumba, ahol csak az jelentett kisebb gondot, hogy mindezt a palettát hogyan helyezzék el az iskola A és B épületében. Ebbe belefért drogprevenciós színi előadás, táncos foglalkozás, rendhagyó irodalomóra és akrobatika is. Belestünk Rippelék órájára.

Egy olyan interaktív workshopot hoztunk el a Rippel Akadémiáról, ami az artistaművészet szakmai berkeibe enged bepillantást a diákok számára

– mondta Rippel Ferenc az első óra előtt a Zsoldos technikum tornatermében.

Az akrobatika és figyelem workshop során az egymás iránti bizalmat hangsúlyozzák, ami összpontosítást kíván a diákok részéről is. Mégpedig azért, mert ez egy interaktív előadás, tehát a tanulók is aktívan részt vesznek az órán, 45 perc alatt átmozgatják őket, tulajdonképpen egy kibővített testnevelésórát tartanak komoly szigorral, mégis óriási élményekkel távozhatnak a tanulók. – Egymást tartjátok majd a levegőben bizonyos pozíciókban, tehát nem csak magatok, de a tanulótársaitok felé is bizalmat kell adnotok – hívta fel a figyelmet Rippel Ferenc.

A tornatermet ezúttal más formában használták, nem volt szükség semmilyen eszközre, csak önmagukra. A megilletődöttséget és a fegyelmezetlenséget is határozottan kezelő akrobata fivérek útmutatásai alapján röpke fél óra múltán már csoportos akrobatikus ügyességüket bizonyíthatták, egy-egy társukat a magasba emelve, látványos alakzatokat formáltak az emberi testekből.

A jutalom sem maradt el, a világszerte ismert akrobaták élményszámba menő, precízen kivitelezett tornamutatványát – egymás emelgetése a levegőben, Viktor fején Ferenc kézzel egyensúlyozása – testközelből figyelhették a fiatalok.

Hatással voltak rájuk a látottak, a teremből távozóban mindenki Feri bicepszére volt kíváncsi, aki készségesen be is feszítette, ám elárulta, a gömbölyded izom nem súlyzózás eredménye, inkább ezektől a gyakorlatoktól lett ilyen.

Lapunknak az akrobata elmondta, jól bírják a terhelést, 65 éves korukig biztosan csinálják, akkor mennek nyugdíjba, egyébként ahogy idősödnek, úgy erősödnek is.