A Délmagyar podcast legfrissebb műsorában Szőke Andrással, Balázs Béla-díjas filmrendezővel, forgatókönyvíróval, operatőrrel és egyszersmind színésszel beszélgettünk. A szentesi származású Szőke ezúttal is visszanyúlt szülővárosához, melynek apropóját az adta, hogy nevezett városban találtak egy régi brigádnaplót. Ezen alapult a Brigádnapló című film ötlete, melynek nemrég voltak premier előtti bemutatói Szentesen. A film visszaidézi a szocialista rendszert, mindezt humoros formában. Az alkotásban egyébként több szentesi származású művész is feltűnik, sőt a producer is idevalósi, bár ő éppen nem művészként éli mindennapjait. Hogy volt-e Szőke András brigádtag? Hogyan emlékszik vissza a Petőfi Szállóra? Milyen csavarokat idéz fel szívesen a forgatás kapcsán? Erről szól a Délmagyar podcast aktuális műsora!