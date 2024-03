Húsz év után újra előadják Szegeden a csaknem harminc éves munkásságuk legnagyobb dobását, a Frank Sinatra örökzöld dalaiból összeállított repertoárt az IH Rendezvényközpontban. Az 1995-ben alapított Cotton Club Singers vokálegyüttes az elmúlt évtizedekben előbb a magyar közönséget, majd a nagyvilágot is meghódította. Fülbemászó dalaikkal, egyedi stílusokkal gyorsan meghódították a közönséget.

László Boldizsár a népszerű énekegyüttes alapítótagja és vezetője volt. A napfény városának színházbarátai akkor ismerhették meg közelebbről, amikor 2008-ban a Szegedi Nemzeti Színház operatagozatához szerződött új fejezetet nyitva énekesi karrierjében. Azóta tenorként nemcsak a helyi, hanem a fővárosi publikumot is meghódította, és külföldön is zajos sikereket aratott. Most a karrierjét elindító Cotton Club Singeres-szel tér vissza Szeged városába.