Érdemes tehát kihasználni a lehetőséget, hogy most még több tízezres csapatokat lehet látni – még úgy is, hogy igazán közelről csak nagyon kevesek figyelhetik meg őket. A legközelebbi élményt a szervezett darutúrákon élhetjük át, amikor az éjszakázóhely közeléből lehet megfigyelni, ahogyan „behúznak”. Szerencsés esetben akár pár tíz méteres közelségbe is kerülhetünk a fejünk felett elszálló madarakkal. – Ez olyan látvány, amire érdemes turizmust építeni. Ilyenkor is megfigyelhető közöttük a családi összetartozás, mely annyira jellemző a darvakra. Ezek a madarak ugyanis nem zavarják el röpképes fiókáikat, tartós családot alkotnak velük. Az öregek arca fekete-fehér, a fejük tetején pedig vörös folt látható, a fiatalok egyszínű barnák. Mivel hang alapján azonosítják a hatalmas gyülekezetben, ki kicsoda, ezért hallani folyamatosan hangoskodásukat. Az idősebb példányok légzőrendszerében van egy nyúlvány, ami felerősíti a hangjukat: ezért fordulhat elő, hogy akár a nagyvárosok felett szállva is hallani őket. A fiataloknak viszont inkább sipákoló, vékony hangja van – magyarázta Albert András.