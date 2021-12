Egyrészt azzal, hogy közelebb csalogatjuk magunkhoz a madarakat, közelebb kerülhetünk megfigyelésükkel a természethez, ami hozzásegít ahhoz is, hogy minél többen óvják a környezetünket. Másrészt a madarak jelenléte biológiai védekezés is a gyomok, kártevők ellen. Összeszedik a gyomok magvait, táplálékuk lehet a rovar, a kis rágcsáló. Ha viszont rosszul és rossz­kor etetünk, azon a madár csak veszít. Évről évre megírja lapunk is: felejtsük el a kenyér­morzsát! Legutóbb júliusban írtuk meg, hogy a kenyérfélék nem alkalmasak a madarak etetésére. Akkor Tokody Béla, a Magyar Madártani Egyesület Csongrád-Csanád megyei csoportjának titkára mondta el a kenyérrel etetett Zápor-tavi kacsák kapcsán: az emésztőrendszerükbe kerülve belgyógyászati problémákat, bélgyulladást okoz­­hat a pékáru, az állat elhullá­sához is vezethet. A vízimadarakat egyébként sem szabad etetni, mert kikapcsolhatja a téli túlélést segítő vonulási viselkedést, és ilyen esetekben fagynak például a jégbe a hattyúk.