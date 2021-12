– Korábban virágokat is termesztettünk, főleg kardvirágot, ezeket vittük a Mars téri piacra. Ott megismerkedtem szegedi kertbarátokkal, velük cserélgettem néhány különlegesebb fajtát. A környező városokat is járom. De van Budapestről származó szőlőm is. Régebben kőművesmesterként sok helyen dolgoztam, és ahol láttam szőlőt, mindig kérdezgettem róla. Meséltem a gyűjteményemről, így sok vesszőt kaptam ajándékba – mondta a helyi lapnak.

Fotó: Török János