– A munkaadók egyre inkább azt várják el a végzett diákoktól, hogy jók legyenek a problémamegoldó, a kooperációs képességeik. Ezért is emeljük be egyre inkább az oktatásba a projektmódszert, ahol a diákoknak a tervezéstől a megvalósításon át a munkafolyamatok felosztásáig együtt kell működniük, csapatban kell dolgozniuk – számolt be Kovács Attila, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Szentesi Pollák Antal Technikumának igazgatója.

Az intézményvezető elmondta, ez az első ilyen projektnapjuk, ahol reggeltől délutánig csak az adott feladaton dolgoznak a diákok, de a jövőben egész projektheteket is terveznek majd.

Egymással mérkőztek meg a diákok a Leauge of Legends-ben. Fotó: Majzik Attila

– Már tegnap délután megkezdtük az előkészületeket, összesen egy 4-5 órás folyamat volt, mire eljutottuk addig, hogy hálózatban játszhatnak a gyerekek. A projekt során egy privát local area network-öt, azaz magánhálózatot kellett kiépíteni, konfigurálni, majd csatlakoztatni a világhálóhoz, szem előtt tartva a kiberbiztonsági ajánlásokat és követve az iskolai számítógép és internethasználati protokollját. Ezt követte a számítógépek szerelése, hálózatba kötése és felkészítése internet használatra, majd a végfelhasználói kliens telepítése és konfigurálása, ez volt a Leauge of Legends nevű játék. Szintén a projekt része volt még a közös játék élő közvetítésének kivitelezése is. Nagyon szépen dolgoztak a diákok, akik közel hatvanan vettek részt a projektben – avatott be a projektnap szakmai részleteibe Óvári Attila, az iskola pedagógusa.

Mint megtudtuk, a nap egyik hozadéka volt az is, hogy így letesztelték, hogy bírja az iskola hálózata a megterhelést. Mivel pozitívak a tapasztalatok, a jövőben igény esetén arra is van lehetőség, hogy szélesebb körben, más iskolákkal is összekapcsolódva rendezzenek online játékversenyeket a diákoknak.