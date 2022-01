Tizenkét-tizenhárom évvel ez­­előtt nyitott Pusztaszeren, a falu szélén és a focipálya mellett a Pálya söröző, amely kisebb múzeumnak is beillik az ott látható rádiók, citerák, gramofon és óra miatt.

Rádióval kezdődött

– Az első darab, ha jól emlékszem, egy régi rádió volt, aztán jött sorba a többi. Főként a pá­­rom, Pál szorgalmazza a gyűjtést, vásárokra is jár, hogy újabb kincseket fedezzen fel és vegyen. Nekem is tetszenek, de ez főként az ő hobbija – kezdte beszélgetésünket Túri Edit, a Pálya söröző tulajdonosa.

A pult mögötti polcon régi rádiók és citerák sorakoznak. Fotó: Kuklis István

– Kipróbáltuk, a csaknem 20 rádió között akadnak működőképesek, ez igaz a citerákra is. A régi darabokat vásároltuk, de többet ajándékba kaptunk, mikor látták a betérők, miket gyűjtünk, milyen tárgyakkal díszítjük a helyiségeket – folytatta Edit. A belső, csendesebb teremben ültünk le beszélgetni, ahol egy rádió mellett különlegességek kaptak helyet: egy régi tölcséres gramofon – pár lemezzel –, és egy Franciaországból, a számlap tanúsága szerint St. Étienne-ből származó nagy in­­gaóra. Mindkettőt Sándorfalván vásárolták, költözésnél nem tudta magával vinni a korábbi tulajdonos, feleslegessé váltak.

– A 2 éve hozzánk került órát már meg akarták venni, de árig és alkuig nem jutottunk, mert közöltük, hogy nem eladó. Olyan viszont már történt, hogy megfűztek, cseréljünk el valamit – mondta Túri Edit.

Fotó: Kuklis István

„Múzeum” a lakásban

– Vannak még régiségeink, de helyhiány miatt a sörözőben már nem tudtunk többet kirakni Palival, majd cserélgetjük őket. Az üzlet feletti lakásunk is múzeumhoz hasonlít, illetve a melléképületnél a te­­­raszon régi szerszámokat, eszközöket halmoztunk fel. Utóbbiakat is megnézik a vendégeink, akadt egy biciklis társaság, amely egy héttel később azért jött vissza, hogy az ismerőseiknek is megmutassák a kincseket. Azt azért elárulom, hogy időigényes, aprólékos a takarításuk, nagyon vigyázni kell, főleg az órák alkatrészeinél – mesélte Túri Edit, megjegyezve, inkább az idősebbeket érdeklik régiségeik.

Arra is emlékezett, hogy az 5-ös út mellett működött egy étterem, ott is őriztek régi tárgyakat, sőt még a felszolgálók is korábbi korhű ruhában dolgoztak. A hely már megszűnt.

Működik a gramofon is

– Egyik barátommal kipróbáltuk a tölcséres gramofont, működött, de sajnos nincs meg a felhúzó kulcsa, így nem lehet normálisan, a mindennapokban is rendszeresen használni. A gyűjtést folytatjuk, biztosan lesznek még olyan újabb darabok, amiket megmutatunk ven­dégeinknek – zárta mondandóját Edit.