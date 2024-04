A tavat üzemeltető Szegedi Vízmű Zrt-től azt írták, hogy a vízszint szabályozásához szükséges zsiliptolózár átereszt, feltételezhetően meghibásodott, melynek következtében a vízszint folyamatosan csökkent. A rendszer biztonságos üzemeltetése érdekében pedig meg kell javítani a zsiliptolózárat.

Hozzátették, hogy „a javítás csak a tó vízszintjének jelentős csökkentésével oldható meg, így szükségessé vált a tóba telepített halak megóvása érdekében a halak lehalászása, és biztonságos, átmeneti tárolása a javítás, valamint a vízszint visszatöltés idejére.”

Azóta már a halmentést, vagyis a lehalászást elvégezték, és elkezdik a tolózár javítását, amivel ha végeznek, visszatöltik a tavat. A teljesen szabályozott partvonalú, kikotort medrű mesterséges tó záportározóként működik. Ide vezetik be a környékbeli lakótelepekről összegyűjtött csapadékvizet, bizonyos időnként pedig a ivóvíz- és a csatornahálózat átmosásához használt vizeket is a Vértó nyeli el. A 2000-es évek végére a tó állapota igen leromlott. A meder nagyobb részét növények nőtték be, a csapadékhiányból következő alacsony vízállás miatt a tó halállománya is pusztulni kezdett. Rendszeressé váltak a lakótelepiek panaszai a környéken terjengő bűz miatt. A tó kezelőjeként a Szegedi Vízmű Zrt. 2009 végén elrendelte a tó leeresztését és a meder rendezését.