Mi is az a kollagén?





Először is, nézzük meg, mi ez az anyag, amiről beszélünk! A kollagén egy fehérje, aminek az emberi szervezetben alapvető védelmi funkciója van. Emellett ez a fehérje az, ami a legnagyobb mennyiségben található meg az emberi testben. Egyrészt ebből állnak a kötőszövetek – amelyek nélkül nem lennének inak, szalagok, bőr és izom a testünkben –, de a csontokban is van belőle bőséggel.

Hogyan vihetjük be a szervezetbe?





A kollagén tehát alapvetően megtalálható az emberi testben. Mégis, ha szeretnénk élvezni azokat a plusz előnyöket, amelyeket a kollagéntöbblet adhat – vagy csak fokoznánk a hatásait –, érdemes külső segítséget is igénybe vennünk. Ez igaz akkor is, ha az idő előrehaladtával a szervezetünk már kevesebbet állít elő belőle – ez körülbelül a 30-as, 40-es éveinkben érkezik el. A jó hír azonban, hogy a kollagénpótlás többféle módon is megtörténhet.





Az egyik legtermészetesebb módszer, ha olyan ételeket eszünk, amelyek fokozzák a testünk kollagéntermelését. Ilyen például a csirke, a csontból főzött alaplevek, a halak, a tojásfehérje, a citrusok és bogyósgyümölcsök, de még a zöld levelesek és a bab is. Emellett használhatunk olyan gyógynövényeket is, amelyeknek hasonló hatással bírnak: az ázsiai gázló, az álombogyó, a zsurló és a jiaogulan is ilyen. Ha pedig szeretnénk biztosra menni, akkor ma már számtalan típusú kollagéntartalmú étrend-kiegészítő is a rendelkezésünkre áll. Választhatunk a porok, tabletták és cseppek között – amelyik nekünk a legszimpatikusabb.

Mi mindenre jó a kollagén?





Egyértelmű: a kollagént elsősorban a szépségápolásban hasznosítják. Széles körben ismert tény ugyanis, hogy a kollagén hozzájárul a fiatalos külső megőrzéséhez. Javítja a bőr rugalmasságát, segíti a nedvesség megtartását és még a kollagénrostok sűrűségét is fokozza a bőrben. Ez tehát a népszerűségének elsőszámú oka. Most viszont a többi áldásos hatására fogunk részletesebben kitérni.

Ízületvédő

Mind a sportolók számára, mind az idősebbek esetén kiemelten fontos az ízületek, porcok védelme. A kollagén pedig egy tökéletes ízületvédő! A szedésével elejét vehetjük az idült ízületi porckopásnak, ha pedig már kialakult, akkor enyhíthetjük vele a tüneteket. A kollagén ugyanis felhalmozódhat a porcokban és még több kollagén termelésére serkenti a többi szövetet. Ezzel csökken a gyulladás és a vele járó fájdalom is.

Proteinforrás

Ahhoz, hogy megemésszük az állati eredetű fehérjéket, a testünknek keményen kell dolgoznia. Ezzel szemben a kollagéntartalmú étrend-kiegészítők – amelyekben hidrolizálják az anyagot – könnyen megemészthetőek, így kényelmesebben vihetünk be fehérjét a szervezetünkbe.

Bélgyógyító

Egy 2017-ben az Alimentary Pharmacology and Therapeutics folyóiratban publikált tanulmány szerint a kollagén a bélrendszert is támogatja. A tanulmányban részletezett kutatás ugyanis rámutatott, hogy a kollagén enyhíti a gyulladásos bélproblémákkal küzdők panaszait. Ez annak köszönhető, hogy az ilyen betegségben szenvedők testében csökken a kollagénszint – ezt pótolva tehát javulhat a beteg állapota.

Szívügyek

Más elméletek szerint a kollagénalapú táplálékkiegészítők a szívbetegségek kockázatát is csökkenthetik. Ez az anyag ugyanis megerősíti és rugalmasabbá teszi az artériákat és az ereket – ezzel pedig megkönnyíti a vér áramlását a testben. Így elébe megy az érelmeszesedésnek, az artériák beszűkülésének, így elkerülhetőek az olyan komoly betegségek, mint a szívroham.

Csonterősítő

A csontjaink elsősorban kollagénből épülnek fel: szerkezetet és erőt ad nekik. A kor előrehaladtával viszont csökkenhet a csonttömeg, így fennáll a csontritkulás veszélye. A kollagéntartalmú kiegészítők azonban bizonyítottan megakadályozhatják ezt.

Izomtömeg-növelő

Tanulmányok kimutatták, hogy a kollagént is tartalmazó tabletták és porok segíthetnek az izomtömeg növelésében – mégpedig a szarkopéniától szenvedő betegek esetében. Ez a kondíció elsősorban a kor előrehaladtával jelenik meg, azaz: az idősebbeknek több szempontból is érdemes ilyen étrend-kiegészítőket szedniük.

Érezd a hatásokat!





Most már láthatod, hogy a kollagénnek számtalan pozitív hatása van – még akkor is, ha eltekintünk a fiatalító tulajdonságaitól. Éppen ezért bármilyen korban és állapotban érdemes lehet elkezdeni szedni, akár megelőzés-célból is. Ehhez nem is kell mást tenned, csak megtalálni a számodra ideális készítményt!