Június 3-án véget ért az egyik legkedvesebb kampányunk, mely megmelengette sok-sok olvasónk szívét is. Idén meghosszabbítva az anyák napját a teljes májust annak szenteltük, hogy egy csokorba gyűjtsük az Önök által beküldött legvidámabb, legmeghatóbb Anya-lánya pillanatokat. Ez a pályázat egyfajta tisztelgés volt az édesanyák és a nők előtt, akik szeretetükkel és törődésükkel összetartják a családokat.



4 héten keresztül volt lehetőség a fotók beküldésére, mellyel párhuzamosan a szavazatokat is lehetett gyűjteni. Kovács Elekné szatymazi olvasónknak sikerült nemcsak Csongrád-Csanád megyében a legtöbb szavazatot összegyűjtenie, hanem országos szinten is bekerült a 3 legtöbb voksot kapó pályázatok közé. Játékosunk értékes CEWE utalványokat nyert.



Ezúton is köszönjük minden pályázónknak, hogy beküldött fotójukkal kellemes pillanatokat szereztek minden érdeklődőnek és a szavazóinknak, hogy voksukkal segítették kedvenc anya-lánya pályázatukat közelebb kerülni a dicsőséghez és a nyereményhez.



Bár a pályázatunk lezárult, a beküldött fotók megtekintésére továbbra is van lehetőség a delmagyar.hu Anya-lánya fotópályázat menüpontja alatt.