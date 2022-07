Hollandiából, Csehországból, Romániából és Szerbiából is érkeznek kamionosok a Volvo Turcks és Waberer's által szervezett találkozóra. Ágoston Attila főszervező lapunknak elmondta, azért rendezik meg már több mint három évtizede a találkozót Szegeden, hogy az ország vándorai a családjukkal közösen kapcsolódhassanak ki, hiszen itt minden korosztály számára kínálnak programot. Számításaik szerint idén legalább 300 kamion és ugyanennyi motor lesz látható a városban és Sziksóson.

Pénteken 17 órától kamionos és motoros felvonulással kezdődik el a nemzetközi találkozó. Így a lakosságnak, valamint a városban közlekedőknek 17 és 19 óra között korlátozásokkal, torlódással kell számolniuk. Ágoston Attila közölte, az Izabella híd lábától indulnak majd el, a felvonulás pedig a Rókusi körút – Makkosházi körút – Budapesti körút – Szilléri sugárút – nagykörút – Kossuth Lajos sugárút – Dorozsmai út vonalon halad, így érkeznek meg este hétre Szikire, ahol ünnepélyes megnyitót tartanak.

Utána Vasmacska és Kerozin koncert lesz, majd discoval zárul a nap. Szombaton reggel 9-kor zenés ébresztőt tartanak, melyet kiállítások, szakmai bemutatók, gyermekprogramok és kamionos, motoros terepügyességi versenyek követnek majd. Fél 12-től pedig abszolút a megmérettetéseké lesz a főszerep, hiszen megrendezik a TALENT erős emberek versenyét, valamint lesz kamion- és kötélhúzó, sörivó, vizes póló és szkander verseny is. Este Tunyo öröksége és AB&CD koncert, valamint diszkó lesz.

Ágoston Attila kitért arra is, hogy idén is elmarad a vasárnapi gyorsulási verseny a rakparton, hiszen míg tavaly az Oskola utca felújítására, addig idén a zöld városra hivatkozva nem engedélyezte azt az önkormányzat. Megjegyezte, a Szegedi Szabadtéri Játékok után ez a város második legrégebbi rendezvénye, mégsem kapnak támogatást az önkormányzattól, pedig csak 3 órára zárták volna le a rakpartot vasárnap délután, ráadásul a Dunántúlról is jöttek volna nézők.