A fodrászkodás azonban nem a végcél a szentesi fiatalnak, ugyanis egy másik kreatív szakmában is kipróbálná magát, cukrásznak készül.

Héjja Melinda fodrászként végzett a Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikumban, utolsó tanévében a versenyzés világába is belekóstolt. Erre a járványhelyzet miatt először csak online formában volt lehetőség, de a nehezített körülmények ellenére két országos fodrászversenyen is nyert: Melinda a rangos Gáspár Pomádén és a magyar bajnokságon is első helyezést ért el fonással készített utcai frizura kategóriában. Tavasszal végre személyesen is megmérettethette magát a 64. Nosztalgia Magyar bajnokságon, ahol két versenyszámban is harmadik lett.

Összejött a nagy család

Melinda babakora óta él Takácsné Galambos Julianna családjában. A szentesi asszony 2001 óta nevelőszülő, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató munkatársaként.

Nagyon szeretem a gyerekeket, már középiskolásként eldöntöttem, hogy a csecsemőotthonban dolgozok majd. De mire végeztem, bezárt az otthon, így végül a kórház újszülött osztályán kezdtem dolgozni, már majdnem harminc éve ott vagyok

– mesélte Takácsné Galambos Julianna.

Mindig is nagy családot szeretett volna, ez nevelőszülőként adatott meg neki: húsz év alatt hét gyerek nőtt fel a szárnyai alatt, most örökbefogadott fiuk mellett négy lány, két nevelt és két utógondozott – azaz tizennyolc év feletti fiatal – él a családban.

Bár több országos fodrászversenyen is sikeresen szerepelt, még nem döntötte el, mivel foglalkozik majd a jövőben. Fotó: Majzik Attila

Online és élőben is a dobogón

A nagylányok egyike Héjja Melinda, aki nemrég végzett a középiskolában. Nevelőszülei szeretettel támogatták céljai elérésében, a 19 éves lány fodrásznak tanult a Zsoldosban.

Pedig kicsinek nem is szerette, ha csináltam a haját. Az egy külön tortúra volt, ha indultunk az óvodába

– mesélte nevetve nevelőszülője.

A „baljós előjelek” ellenére Melinda megszerette a fodrászatot, különösen a fonás áll kézre neki.

A szakmai tanárnőm, Medgyesi Arnoldné és Meszlényi Tamásné Marika, az oktatóm biztatott, hogy próbáljam ki magam a versenyzésben is. Először a Gáspár Pomádén indultam, majd a magyar bajnokságon. A járványhelyzet miatt mindkét versenyt online formában rendezték meg. Videóra vettük az egész műveletet, de körbe is kellett fotózni az elkészült munkákat, és kértek egy előtte-utána fotópárt is. Más volt így versenyezni, mint élőben, kicsit zavart, hogy közben videóztak

– idézte fel első versenyeit Melinda. A szentesi lány végül mindkét megmérettetésen első lett a fonással készített utcai frizura kategóriában.

Idén tavasszal végre élőben is kipróbálhatta magát versenykörülmények között, a 64. Nosztalgia Magyar bajnokságon két versenyszámban is harmadik lett.

Édesszájú fodrász vagy hajat fonó cukrász

Az ilyen sikerek után az ember azt gondolná, Melinda meg sem áll addig, amíg saját szalont nem nyit. A fiatal lánynak azonban egészen más elképzelései vannak, még az is lehet, hogy más szakmában helyezkedik el.

Ősszel elkezdek cukrásznak tanulni. Nagyon szeretem a sütiket, ráadásul ez is egy olyan szakma, ahol lehet alkotni, kiélhetem a kreativitásom. Még nem tudom, mit hoz a jövő, más szakmát is szeretnék kitanulni, ha van rá lehetőség, hogy több lábon álljak. Fodrászatban is szeretek dolgozni, de inkább csak az alkalmi hajakat, a fonásokat elkészíteni; a festést, vágást már nem annyira kedvelem. Az biztos, hogy a szeptemberi budapesti országos fodrászversenyen még elindulok, mert szeretném a tanulók után a felnőtt kategóriában is kipróbálni magam

– összegzett Héjja Melinda.