Családi napot rendezett vasárnap Sziksósfürdőn a Szegedi Sport és Fürdők Kft., amelynek keretében izgalmas kihívásokkal várták a kicsiket és nagyokat. A versenyzők a helyszínen tudtak nevezni, minden csapatnak minimum egy felnőttből és egy gyerekből kellett állnia. Óvodásoktól a nagykamaszokig megmérettették magukat az ifjak szüleikkel együtt a kihívásokban.

Udvari Krisztina, a kft. marketingcsoport-vezetője lapunknak elmondta, a családi nap legfőbb célja az volt, hogy bemutassák a résztvevőknek, hogy a Sziki nemcsak strandolásra alkalmas, hanem aktív kikapcsolódásra is, hiszen foci-, strandkézilabda- és röplabdapálya, streetballpalánk és szabadtéri kondipark is található a területen.

Kapura lövés, vízi akadálypálya teljesítése, kosárra dobás, fitneszórák és ügyességi feladatok is várták a családokat. Az egyik feladatban például sup deszkán kellett átjutniuk a versenyzőknek a tó egyik partjáról a másikra, egy másik kihívásban a család egyik tagjának időre kellett kimentenie a másikat a vízből, de pont járt azért is, ha közösen csúsztak le az óriáscsúszdán. Az állomások teljesítőit jutalmazták is, strandjátékokat, valamint sportszereket és kiegészítőket nyerhettek.

A családi napot kísérte a Rádió88 Strandpartyja is, amelyen a napozóválogatottal, to­vábbi játékokkal és jó hangulattal várták a kilátogatókat.