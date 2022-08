A 17 órási nyitás előtt egyébként hosszú sorokban álltak a fesztiválozók, a bejáratnál meg kellett váljanak az üdítőktől, az ételektől és az alkoholos italoktól, azok ugyanis nem vihetők be a kempingbe. Fontos, hogy aki nem alszik ott, csak bulizni érkezik, annak is tilos alkoholt bevinnie, ahogyan élelmiszert is kereskedelmi mennyiségben.

A SZIN-en idén is van Civil Falu, ahol többek közt a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal is jelen van a társhatóságaival. A kitelepülés kapcsán sajtótájékoztatót tartottak, amelyen az Igazságügyi Minisztérium Alkotmányjogi Jogalkotásért és Fogyasztóvédelemért felelős államtitkára, Kupecki Nóra arról beszélt, hogy a SZIN-en munkatársaik közelebb viszik az emberekhez a fogyasztóvédelmet. Naponta 14 órától 19 óráig lesz jelen a kormányhivatal a Civil Faluban, ahol bárkinek lehetősége lesz az okmányai pótlására, ha azt buli közben elveszítette, valamint a veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok megújítására is lehetőséget biztosítanak. Emellett alkoholszint-mérést is végeznek.

A rendőrség, a NAV és a kormányhivatal is SZIN-re lép szerdától szombatig. Fotó: Sándor Judit



A sajtóeseményen Márkus András, a NAV Csongrád-Csanád Megyei Adó- és Vámigazgatóságának főosztályvezetője arról beszélt, hogy az adó és a vám területet is szeretnék közelebb vinni a fiatalokhoz, akik tájékoztatást is kaphatnak arról, hogy milyen munkalehetőségek vannak a NAV-nál. A fesztiválon egyébként határvadász toborzást is tartanak.

A Civil Faluban ott lesz a Mátrix Közhasznú Alapítvány is, melynek önkéntesei hatszáz tábla csokit tördelnek kockákra, ezzel várják a fesztiválra érkezőket, hogy mosolyt varázsoljanak az arcukra. Céljuk, hogy a fiatalokat megismertessék az önkéntesség jegyében az önzetlenség, az örömszerzés és az egymásra figyelés fontosságával.

A Somogyi-könyvtár csapata is ott lesz a faluban, nemre és korra való tekintet nélkül minden fesztiválozó számára könnyed, ugyanakkor tartalmas kikapcsolódást kínálnak. Lesznek kreatív játékok is, melyekben fontos szerepet kapnak az európai országok gasztronómiái.