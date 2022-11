– Tizenhat-tizenhét évesen kezdtem komolyabban puzzle-kirakással foglalkozni – kezdte történetét a Baktón élő 31 éves, Pálfi Izabella. Hobbijában is társa férje, a 35 éves, egy makói gyárban műszakvezető, Gera István.

Gyűjtemény

A puzzle-gyűjtemény azután gyarapodott jobban, hogy megnyitottak a webáruházak, addig ugyanis nehéz volt újra, érdekesre találni, mert az üzletek és játékboltok kínálata, készlete kicsi és egyforma volt, ráadásul hamar elkapkodták. Közben Szegeden nyílt egy erre szakosodott bolt, és Facebook-csoportja is van a kirakó szerelmeseinek, onnan tudható, akadnak több ezer darabos gyűjtemények. Izabelláé nagyjából 200-at számlál, többféle akad közte, például 3D-s, fluoreszkáló, nehezen kirakható egyszínű, de Harry Potter is nagy kedvenc. Ottjártunkkor is Potteres pólót viselt, de a kollekcióban akad sapka, sál, kesztyű, pléd, bögre, toll, füzet és takaró is. István inkább Star Wars rajongó, a szemközti falról rohamosztagos figyelt bennünket a beszélgetés alatt.