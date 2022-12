Ugyanakkor a két, Szeged melletti településen, Deszken és Algyőn is rendesen berobbant a buli 7-8 óra tájékán. Az előbbi községben Király László polgármester és párja, Bene Ildikó magánemberként szervezett vacsorával egybekötött estet. A településvezető lapunknak elmondta, a koronavírus-járvány előtt szintén minden évben tartottak ilyen eseményt, most három év kihagyás után újra megrendezték, ugyanis nagyon nagy igény volt rá.

Megjegyezte, sokak számára elérhető, szórakoztató bulit igyekeztek szervezni, el is kelt minden jegy, sőt, még a kezdés előtt 20 perccel is voltak, akik jelezték, hogy ott szeretnének lenni a sportcsarnokban szervezett partin. Nemcsak helyiek, hanem a környező településekről érkezett vendégek is voltak a rendezvényen, valamint Kanadából és Németországból is voltak bulizók. A vacsora után elkezdődött a tánc, éjfél előtt pedig mindenkit bekérnek majd a kör közepére, és eléneklik együtt a Kör, valamint a Nélküled című számot is, majd a himnusszal hangolódnak az éjfélre, ami előtt közös visszaszámlálás lesz. Utána nagy pezsgőzés és virslizés jön, majd a tombola, hogy szerencsésen induljon az új esztendő. A zárórát hajnal 5-re tervezik.