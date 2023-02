Lassan nászruhát öltenek a Körös-Maros Nemzeti Park területén élő túzokkakasok: szürke nyaktollazatukat vörösre cserélik, és díszes bajusztollakat növesztenek – adja hírül a nemzeti park honlapja.

Mint a közleményben olvasható, a túzokkakasok évente kétszer vedlenek, míg a tojók csak egyszer. A kakasok második, részleges vedlése a márciusban kezdődő nászidőszakkal, a dürgéssel függ össze. Rendszerint már decemberben megkezdik: szürke nyaktollazatukat vörös színűre váltják, és fehér bajusztollakat növesztenek. Azért mondjuk, hogy ez részleges vedlés, mert csak a nyaktollaikat váltják, a többi tollazatuk ugyanaz marad. A tojók és a kakasok teljes vedlése nyáron, júliusban kezdődik.

Fotó: Czifrák Gábor

A bajusztollak egyébként kormeghatározó bélyegek is: minél több és minél hosszabb bajusztollai vannak egy kakasnak, annál idősebb. A kakasok másik korhatározó bélyege a nyak vastagsága, a dürgések következtében ugyanis nyakbőrük kitágul, nyakuk megvastagszik.

A túzokkakasok tehát már felkészültek a március végén kezdődő, s egészen április végéig, esetenként május elejéig tartó dürgési időszakra. Most még 35-40 példányos csapatokban mozognak, a tojók pedig a tavalyi csibéikkel vegyes csapatokban járják a határt. A hazánkban is honos túzok amúgy az egyik legnagyobb túzokféle, szárnyfesztávolsága elérheti a 2 és fél métert is. Jó repülő. A kakas magassága mintegy 1 méter, tömege elérheti a 18 kilogrammot is, de a tyúk átlagosan csak 4 és fél kilogramm. Fokozottan védett faj, egy példány eszmei értéke egymillió forint.