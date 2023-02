A disznótoros után egy héttel jelmezes farsangolók lepték el a kisteleki Szent István teret, a bulit hagyományteremtő szándékkal rendezte a Kisteleki Városvédő és Szépítő Egyesület.

Fánk, tea, forralt bor, jelmezek

A kilátogatók nem éheztek, nem szomjaztak: a standokon különböző ízesítésű fánkok, zsíros kenyér lilahagymával, forró tea és forralt bor várta őket. Utóbbiakat gulyáságyúból is osztotta egy szerzetes, egy apáca és egy béka, vagyis a helyi veterán motorosok, Török Sándor és csapata – pillanatok alatta hosszú sor lett, fogytak a meleget adó italok. Sokan öltöztek jelmezbe, találkoztunk Sikollyal, boszorkányokkal, különböző ötletes „átváltozásokkal”. Egy anyuka mindkét csemetéjével, a karon ülővel és a babakocsiban pihenővel is álarcot öltött, bár a legapróbbnak nem tetszett, hogy tigris lett belőle, míg Bence – édesapja segítségével – hordóból készült járgányával érkezett a partira. És boszorkányok beszélgettek tündérekkel, miközben a lufibohóc, alias Balla Gábor hajtogatta a különböző kedves figurákat a kicsiknek.

A fánk és zsíros kenyér is kelendő volt a Szent István téri ünnepen. Fotó: Imre Péter

Vidám farsangi forgatag

Nemcsak helybeliek merültek el a farsangi forgatagban, Fodor Krisztián Balástyáról érkezett – elektromos kerekesszékkel.

Rendszeresen járok a kisteleki programokra, amikor jó az idő a kerékpárutat használom, most busszal jöttem, előre megrendelhető az alacsonypadlós jármű

– mondta forralt borát kortyolgatva, hozzátéve: most is nagyon jól érzi magát. Pappné Guba Éva, a házigazda egyesület elnöke hivatalos megnyitójában beszélt a farsangi hagyományokról, szokásokról, például a télűző kiszebáb égetésről, ami szombaton is megtörtént a Szent István téren.

A farsangot a finom ételek, italok, a jelmezek és a jellegzetes farsangi fánk jellemzi. Hazánkba Beatrix királyné hozta, vagyis Mátyás király udvarában honosodtak meg először a farsangi mulatságok

– említette meg Pappné Guba Éva. Nagy Sándor polgármester az önkormányzat nevében is megköszönte az egyesületnek, hogy megszervezte ezt a debütáló rendezvényt, és sok sikert kívánt a folytatáshoz.

A körtánc nagyon népszerű volt. Fotó: Imre Péter

Újabb helyszínek

Három településen folytatódik a járási farsangolás. Bakson február 17-én, 14 órától az iskola sportcsarnokában rendezik meg a mulatságot, másnap 17 órától Pusztaszeren a művelődési központban tartanak bú- és télűző bált, Balástyán pedig február 26-án, 14 órától lesz a falufarsang a rendezvényházban. Mindenütt lesz jelmezverseny is.