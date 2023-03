Hét új francia és egy olasz nyelvű alkotással várja a filmrajongókat a Belvárosi Mozi március 4-e és 31-e között. Nem csak Franciaországból, de egyéb frankofón nyelvterületekről, például Marokkóból, Belgiumból is érkeznek majd filmek, és szinte mindegyik megfordult, díjakat nyert nagy nemzetközi fesztiválokon. A kínálat műfajilag is igen színes. Különlegességként egy 1970-es krimit is vetítenek, amelyben Alain Delon a főszereplő.