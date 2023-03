Játék 1 órája

Sáron és tűzön át Csongrád városáért

1848–49-es tematikájú online szerepjátékot mutatott be a Csongrádi Információs Központ. A könyvtárt és a múzeumot összefogó intézmény játéka Csongrád szabadságharc alatti történetét dolgozza fel öt karakter szemszögéből. A történelmi kaland a múzeum készülő állandó kiállításában is helyet kap majd, a látogatók ott is kipróbálhatják, hogyan élték meg az átlagemberek a magyarság sorsfordító eseményét.

A játékban a kisember szempontjából láthatjuk és élhetjük át a nagy történelmi eseményeket. Fotó: Csemegi Károly Könyvtár

1848-ban a történelem Csongrádon is felforgatta a mindennapokat. Személyes döntések sora határozta meg egy család, város vagy akár a nemzet sorsát. A múzeum online játékában a résztvevőknek kell meghozniuk a döntéseket – és viselni azok következményeit is.

kezünkben a sorsunk Grafikus: Kálmán Áron

A Tari László Múzeum tavaly novemberben pályázott egy online játék létrehozására a Petőfi-emlékévhez kapcsolódóan. Az elnyert támogatásnak köszönhetően született meg a Sár és tűz című játék, amit az Open Historyval és az EcoSimmel terveztek közösen, a kivitelezés grafikai munkája pedig Kálmán Áron kezét és vizuális ötleteit dicsérik.

Az online kalandban öt karakter bőrébe bújhatunk, az ő történeteiket követhetjük végig 1848–49 során Csongrádon. Aki belevág a küldetésbe, annak a Tisza-parti kisváros lakójaként kell meghoznia döntéseit és vállalni azok következményeit. A játék végére kiderül, hogy a játékos hős lesz vagy túlélő, a család vagy a nemzet szabadságának védője.

Sztoriban erős



Az elkészült játékot Horváth Georgina, a fejlesztésért felelős EcoSim projektmenedzsere, Bayer Árpád játéktervező, Illés Péter igazgató és Kálmán Áron grafikus mutatta be a nagyközönségnek a Csemegi Károly Könyvtárban.

Mint az alkotók elmondták, a játék megkapó hangulata mellett az ismeretátadás terén is sokat ad, a karakterekkel pedig könnyen lehet azonosulni.

A játék üzenete, hogy összefogással lehet bátor dolgokat véghez vinni. Én úgy látom, hogy a játéknak a történeti oldala az egyik erőssége – hangsúlyozta Bayer Árpád játéktervező.

A Sár és tűz grafikusa, Kálmán Áron a mikrotörténelem fontosságára hívta fel a figyelmet. Általában a történelmet vagy uralkodók, hadvezérek, filozófusok, vagy művészek szempontjából vizsgáljuk. Azonban az is nagyon érdekes, ha „alulnézetből”, a kisember szemszögéből tekintjük át a nagy történelmi eseményeket, ebben a játékban is erről van szó – mondta a grafikus. Grafikus: Kálmán Áron

A kiállításba is bekerül



Horváth Georgina projektmenedzser arra tért ki, maga a játék elkészítése is egy izgalmas kihívás volt. Egy kuriózum a munkáink között a Sár és tűz, mivel korábban más célcsoportokkal és eltérő témákkal foglalkoztunk. Ezért, s a játék témája és üzenete miatt is volt nagyon izgalmas számunkra ez a projekt – emelte ki Horváth Georgina.

Illés Péter hozzátette, a most elkészült játék a Tari László Múzeum készülő új állandó kiállításának is része lesz, ezért is gyors, könnyen végigjátszható a játékmenet. Az volt a cél, hogy a játék ne csak online legyen játszható, hanem legyen egy eszközfüggetlen verziója is. Sajnos nem sok csongrádi ismeri ezeket a helyi történeteket, pedig ’48-ról minden évben megemlékezünk. Szeretnénk, hogy ezek az éves megemlékezések nyomot hagyjanak a fiatalokban, hogy olyan generációk nőjenek fel, akiknek újabb nézőpontjai is vannak és élményszerűen kapcsolódhassanak az eseményekhez – magyarázta Illés Péter. Fotó: Csemegi Károly Könyvtár



