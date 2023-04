Június 22-25. között Hódmezővásárhelyen rendezik meg a WKSF Kettlebell Sport Világbajnokságát. A sportág egyre nagyobb népszerűségnek örvend Magyarországon, amit fémjelez az is, hogy ősszel a sportág másik szövetségének világeseményét is hazánkban rendezik. Bagi Mátyás tréner, a szervezők egyik a Rádió 7-nek elmondta, már gőzerővel zajlanak a vásárhelyi vb előkészületei, és a pontos helyszínt is megtalálták - írja a Pormenad24.hu.