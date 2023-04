Sajnos húsvét után nálunk is megnő a forgalom, sok nyuszit hoznak be hozzánk, de olyan is előfordul, hogy utcára kidobott nyulat találunk, mert megunják vagy nem tudnak vele foglalkozni. Sokan a kisállat kiválasztásakor nem gondolják át, hogy tudnak-e megfelelő helyet, táplálékot és gondoskodást biztosítani neki. A húsvétra hangoló programunkkal az állatok közelségét kínáljuk a családoknak. Ezzel szeretnénk hangsúlyozni, hogy ne vegyenek élő állatot húsvétkor, inkább térjenek be egy vadasparkba