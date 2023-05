A bordányi képviselő-testület legutóbbi ülésén döntött a díszpolgári címről, amelyet a hétvégén vehetett át Lovai Mihály, a falunap ünnepélyes megnyitójának szánt Szarmata Régészeti Park átadóján. A díszpolgári címről szóló oklevelet és az erre az alkalomra készített emlékplakettet, valamint a bordányi Szent István szobor kicsinyített mását Tanács Gábor polgármester és Mihálffy Béla országgyűlési képviselő adta át. A növényorvos szakember tavaly, 50 és fél év munkában töltött idő után vonult nyugdíjba, de azóta is folyamatosan segíti önkéntes munkájával a települést. Igazi példakép, hiszen amellett, hogy lokálpatrióta, emberéleteket is ment: száztizenötszörös véradó. Beszédében a köszönő szavak mellett a véradás fontosságának szerepét hangsúlyozta. Mint mondta, örömmel látja, hogy egyre több fiatal is megjelenik a véradásokon.

A településen csak Misi bácsiként ismert nyugdíjas szakember a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara vármegyei szervezetének és bizottságának tagja. Munkáját 2020-ban az "Év növényorvosa" arany gyűrűvel ismerték el. Megbízott művezetőként a Paksi Atomerőmű vezérlőépületének kivitelezésén is dolgozott. A Deák Ferenc Gimnázium tetőszerkezete és tornacsarnoka, a Régi Hungária bontási, építési munkái, a Reök-Palota felújítási munkálataiban, bankok építési munkáiban dolgozott.

Bordányban 1989. május 2-ától az iskola bővítési, építési feladataiban vett részt. Aktív időszaka alatt iskola tetőtér beépítése, a tornacsarnok építése, Vadgesztenye Étterem átalakítási munkái, a ravatalozó építése, az ÖNO felújítása és az I. számú háziorvosi rendelő építése valósult meg.

Tavaly 50 és fél év munkában töltött idő után vonult nyugdíjba. Szabadidejében előadásokon a környezetvédelem, gyógy- és fűszernövények világába kalauzolja az érdeklődőket. Idén indult az Erdőmenő túra, amelyen családi programként a lakókörnyezetüket mutatja be az érdeklődőknek.