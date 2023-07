Vasárnap egy úgynevezett popup piacot rendeztünk itt a Mars téri piacon, ami az idei Tricikli fesztivál egyik záróeseménye. Ez nagyjából arról szó, hogy a piacon kiülünk az árusok közé, csak éppen nem zöldséget és gyümölcsöt, hanem kultúrát árusítunk

– mondta lapuknak a fesztivál egyik főszervezője. Petró Annamária hozzátette, hogy délelőtt pakoltak ki a piacra, és már 10 óra környékén is sokan érdeklődtek a standjuk iránt, amit egy triciklivel is feldobtak. A háromkerekűt pedig nem véletlenül választották. Ugyanis a Tricikli fesztivál három, a magyar irodalom népszerűsítése iránt elkötelezett közösségi tér kezdeményezésére indult még 2021-ben Szegeden. 2022-től kezdődően pedig már a szerbiai Magyarkanizsán és a romániai Sepsiszentgyörgyön is megrendezték a mozgó irodalmi fesztivált, innen a három kerék, a három országra utalva. Szegeden idén pedig már hét helyszínen várta közönségét az összművészeti kavalkád, amiben tényleg minden volt, amit csak el lehet képzelni. A hét helyszín azért is volt fontos, hogy mozogjon a fesztivál, vagyis minél több helyszínen megmutassák magukat.

A Sárgán mezítlábas, pancsolós, félmeztelen író-olvasó találkozót rendeztük a héten. A Megálló Közösségi Házban zenehallgatás, kerékpárszervíz, kertmozi és komposztálós társasjáték várta a látogatókat. A Jazz Kocsmában Visky András József Attila-díjas erdélyi író mutatta be legújabb könyvét, az Agárúr kávézóban kiállítással záruló workshopot rendeztünk, majd Cserne Klára tartott könyvbemutatót

– sorolta az eseményeket Petró Annamária.

Fotó: Török János

Azonban ezekkel még messze nem volt vége. A Grand Caféban erdélyi költők mutatkoztak be, majd a különleges, jazzes hangzásvilágú Qiyan zenekar adott koncertet. A Kék Elefánt Kávézó vendége Kiss Tibor Noé író volt. A Kövér Béla Bábszínházban Gimesi Dóra író mesélt legújabb gyerekkönyvéről. A nyitórendezvénynek a Somogyi-könyvtár adott otthont, ahol Krusovszky Dénes mutatja be legújabb, Levelek nélkül című regényét.

A főszervező azt ígérte, hogy folytatják a hagyományt, és jövőre is megrendezik a Tricikli fesztivált.