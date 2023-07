Immár harmadik éve hagyomány, hogy a Magyar Sajtófotó Kiállítást vármegyénkben Sándorfalván mutatják be. Idén rendhagyó helyszínen, a Nádastó Szabadidőparkban nyílt meg a szabadtéri tárlat, melyet az előző év legjobb sajtófotóiból állított össze a Magyar Újságírók Országos Szövetsége. A koronavírus-járvány idején vezették be ezt a típusú kiállítást, hogy biztonságosan, zárt tér használata nélkül is elérhetővé tegyék a képeket a látogatók számára. Az időjárásálló változatot pedig megtartották azt követően is, hogy immár ismét a Capa Központban tartják a tárlat megnyitóját. Sőt: ez kissé különbözik is attól, amit a fővárosban láthatott a közönség.

Fotó: Török János

Az idei, sorban a 41. pályázatra 269 fotográfus 2443 pályaművel – köztük 1881 egyedi képpel és 562 sorozattal – nevezett. A beküldött fotók száma ezerrel haladta meg a tavalyit, összesen 6810 volt. Ezekből választotta ki a zsűri kategóriánként a legjobbakat. A díjazott alkotásokat, valamint néhány, melléjük választott alkotást – köztük lapunk fotóriporterének, Török Jánosnak az áramütést szenvedett darvak mentéséről készült sorozatát is – lehet látni a bejárat közelében felállított, több mint egy tucatnyi, kétoldalú paravánon. A kiállítás kicsit távol esik a strandolók által használt főútvonaltól, a helyszínválasztásnál azonban fontos szempont volt, hogy viszonylag szélcsendes helyet találjanak, így védve a tablókat.

A legjobbnak ítélt fényképek különféle témákban adnak ízelítőt mindabból, ami 2022-ben történt a világban és Magyarországon. Hírkép, művészet, emberábrázolás, mindennapi élet, társadalom-ábrázolás, természet és tudomány, illetve sport témákban mutatják be, hogyan látták a hazai sajtófotósok az eseményeket. Természetesen a legkiemeltebb téma aktualitása miatt az ukrajnai háború, de láthatók fotók például a KATA, illetve a pedagógus tüntetésekről, valamint az aszályról is.

Fotó: Török János

Ezeknek a fotóknak a többségét nem lehetett a sajtóban látni. Egyrészt azért, mert vannak köztük olyan erős képek, melyek nem alkalmasak a megjelentetésre, másrészt azért, mert az alkotók sem feltétlenül ezzel a céllal készítették

– magyarázta Török János.

Sok esetben a fotóriporterek ezeket a felvételeket azért készítik, mert foglalkoztatja őket a téma. Ha úgy tetszik, a kiállítás nagy része a kollégák szakmájukon belüli hobbiját mutatja

– tette hozzá.

– Nagyon jó ez a kiállítás. Talán ebbe a környezetbe természetfotókat jobban el tudnánk képzelni, de így is érdekes volt – mondta Ottó, aki párjával csütörtökön ebédidőben, strandolás közben nézegette a fotókat. Hasonló véleményt fogalmazott meg Dimovics Laura is.

Az élővilág és a sportesemények tetszettek a legjobban, de az összes többi fotó is átadta azt az üzenetet, amiért készült

– mondta a fiatal lány, aki szerint már az első két napban sokan nézegették a tárlatot.

A 41. Magyar Sajtófotó Kiállítás július 31-ig lesz látható a Nádastón, majd augusztus 1-től 8-ig átköltözik a Szabadság térre.