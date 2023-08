Újabb hamvas rétihéja fiókák repültek ki Szank környékén. A Kiskunsági Nemzeti Park területén lévő település mellett egyáltalán nem ritkák a hasonló esetek. Amikor a természetvédelmi őr észrevette a héjákat, onnantól a fészeknek otthont adó nádasban nem terveztek semmilyen kezelést és beavatkozást, ezáltal várható volt a sikeres költés is. A hasonló történetekkel pedig most azok is megismerkedhettek, akik szombaton kilátogattak a Szegedi Vadasparkba. Ugyanis a Kiskunsági Nemzeti Park mutatkozott be az állatkertben. A Kiskunsági Nemzeti Park az egyik legszorosabban együttműködő partnerük, főleg a természetvédelmi mentőközponti tevékenységük révén, így nem csoda, hogy július után augusztusban is találkozhattak velük a vadaspark látogatói.

Fotó: Gémes Sándor

Megtudtuk, hogy a nemzeti parknak van egy Grassland-HU nevű projektje, ami a gyepek védelméről szól, hiszen abból van a legtöbb a park területén. Az egyik munkatársuk elmondta, a program egyik legfontosabb pontja, hogy felelős gazdálkodásra ösztönözzék a gazdákat. Nem mindegy ugyanis, hogy hogyan gondozzák, kaszálják a gyepeket.

Fotó: Gémes Sándor

A program hasonló a korábban már bevált túzokprogramhoz, aminek az volt a lényege, hogy ahol a futómadár fészkel, azt a gyepet vagy kaszálót hagyják érintetlenül a gazdálkodók, hogy nyugodtan költhessenek a védett madarak. De az ilyen gyepeken jelenik meg az agár sisakoskosbor is, ami a legkorábban nyíló és leggyakoribb orchideánk, az országban sokfelé találkozhatunk vele.

Fotó: Gémes Sándor

Mint a park egy másik munkatársa elmondta, a Kiskunsági Nemzeti Park egy mozaikos elrendezésű természetvédelmi terület, ami azt jelenti, hogy nem egy összefüggő részen terül el, hanem több, kisebb különállón fekszik. Oda tartozik például a pusztaszeri és a mártélyi tájvédelmi körzet is. A parkban a legkülönlegesebb a homukbuckás vidék és a mindenki által ismert árvalányhaj, de óriási természeti értékek a vizes élőhelyek is. Ezek számtalan élőlénynek nyújtanak menedéket, amelyek közül sok fokozottan védett. A park munkatársai azt is elmondták, hogy rendszeresen készülnek programokkal is a látogatóiknak.