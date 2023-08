Nyár, hőség, árnyékban „ötven fok”, nyaralás, izzadás, olykor szenvedés. Enyhülést a légkondi, a nedves törülköző (séta közben is), a hideg üdítő nyújthat. Na és maga a víz, minden formában. Ebben a kánikulában legjobban a strandon vagy a vízparton élhetjük túl a napokat. Csobbanhatunk a hűs habokban, amelyeknek már a látványa is segít, úgy érezzük, máris elviselhetőbb az idő. Vizet látni élőben – nem a televízió valamelyik természeti műsorában… – főként a szökőkutaknál lehet. Jótékony hatásukat én is tapasztaltam.