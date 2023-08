Helyi életstílus 31 perce

Még mindig a traktorosok a legmenőbbek – Fotók

Ismét megrendezték szombaton a zákányszéki TraktorShow-t, és a traktorosok most sem hazudtolták meg magukat. Időnként olyan volt a hangulat, mint egy nagyobb focimeccsen vagy éppen egy koncerten. Volt ügyességi verseny is és sok különleges jármű. A fesztiválra ebben az évben is jöttek messzebbről is.

Itt tényleg nem számított, hogy ki milyen géppel érkezett. Fotó: Török János

Most is több száz traktoros érkezett a hagyományos zákányszéki TraktorShow-ra. A traktoros találkozó története 2014-re nyúlik vissza. Akkor talán még a szervezők sem gondolták, hogy a kezdeményezésük ennyire közkedvelt és meghatározó programmá válik az egész térségben. Az egykor a falunap kísérő programjaként induló erőgép-seregszemle mára nemcsak a zákányszéki gazdák apraját, nagyját mozgatja meg, hanem az egész homokhátságot is.

Ahogy korábban, most is számos községből érkeztek gazdák és gazdasszonyok, volt, aki több száz kilométert tett meg csak emiatt. Az Iványi család Békés vármegyéből érkezett, igaz, ők kocsival jöttek, de a családfő elmondta lapunknak, hogy otthon három traktorjuk is van, és néha a felesége is felpattan az egyikre. Ez általában akkor van, amikor sok a munka a földeken, és kell a segítség. A szervezők most is minden korosztálynak kínáltak színes programokat. A kisgyermekes családokat ugrálóvárral, kirakodóvásárral, valamint traktorsimogatási lehetőséggel várták. A rendezvény most is a traktorok felvonulásával kezdődött. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyien lehettek, de nagyon sok jármű rótta a zákányszéki utakat. Már ez a a felvonulást is akkora látványosság volt, hogy valószínűleg az összes zákányszéki végignézte, de ahogy a traktorosok, úgy a közönség is több településről érkezett. Ráadásul itt tényleg nem számított, hogy ki milyen géppel érkezett. Voltak ezer éves MTZ traktorok, de láttunk több tízmillió forintot érő gépeket is. A felvonulás után pedig a versenyszámok következtek. Volt ügyességi és gyorsulási verseny, de erőfutam is. Az idei zákányszéki TraktorShow is hozta, amit minden évben: kiváló hangulatot és elképesztő járműveket.

