Csaknem 120 kiállító, valamint a hazai könnyűzene élvonala várja a közönséget Makó legnagyobb szabadtéri rendezvényén, a Hagymafesztiválon ezen a hétvégén. Ahogy megírtuk, szakmai rendezvényként indult még 1991-ben, majd az elmúlt három évtizedben Makó és térségének legnagyobb szabadtéri kulturális programsorozatává vált a Hagymafesztivál. Idén több újdonsággal is készültek a szervezők, sőt, Makó magyar ajkú, magyar többségű határon túli és inneni testvértelepüléseiről – Csíkszeredáról, Korondról, Igazfalvából, Sárospatakról és Nagyszentmiklósról – is érkezett delegáció a fiesztára.

Ahogy a promenad24.hu helyszíni tudósításában olvasható, idén rekordszámú csapat nevezett a szombati főzőversenyre, összesen 33-an. A portálnak Lukács József, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat csapatának szakácsa azt mondta, disznópörköltet készítettek vegyes húsokból. Elárulta, a finom étek titka, hogy folyamatosan, gondosan kell figyelni, ha kell, forgatni, vagy éppen a vizet pótolni.

Fotó: promenad24.hu

A Csanád és Térsége Gazdakör is kitelepült, nekik Konti Sándor főzött marhapörköltet. Mellé főtt krumplit, uborkát és friss kenyeret kínáltak. Tóth-Nagy Szabina, a Csongrád-Csanád Vármegyei Gazdasszonyok Gazdakörének elnöke a promenad24.hu-nak azt mondta, hogy töltött káposztát készítettek bográcsban, amelyhez szegedi káposztát használtak és füstölt csülköt. Farkas János magyarcsanádi polgármester a Csanádi kukták csapatát erősítette a rendezvényen. Ők marhát főztek, és a bográcsukba csakis hazai alapanyagok kerültek, a kertben termett hagyma és zöldségek a hús és a fűszerek mellé.

Aki még nem tette, annak is érdemes lesz kilátogatnia a rendezvényre, szombaton este a TNT és a Groovehouse, vasárnap pedig a Blahalouisiana és a Follow the Flow lesz a sztárvendég a főtéren, de az idén 30 éves makói Magán Zeneiskola fúvószenekarával is találkozhat a publikum.