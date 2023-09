A budapesti Lazányi Orsolya családja és csapata szombaton a kisteleki vásártérre érkezett három különleges kétkerekűvel, az eseményt úgy hirdették, hogy teherbicikli-simogató. Ezt nem kell szó szerint érteni, a rendezvények szótárában azt jelenti, hogy közelebbről megismerkedni valamivel, például különböző állatokkal, nyúllal és lóval.Most a teherbringákon volt a sor, és bevallom, ilyet sem Szegeden, ahol élek, sem Hódmezővásárhelyen nem láttam, ahol 13 évig dolgoztam. A formájáról könnyen felismerhető, erősebb, hosszabb vázzal rendelkezik, amelyen az elhelyezett, odaerősített kosárral mintegy 100 kilós határig sok minden, például gyerekek is szállíthatók. Érdekesség: a históriája a múlt század elejére nyúlik vissza, és jellemző formája már a negyvenes évekre kialakult.

A kicsiket nagyon jó vele vinni, mindenki ránk mosolyog, integet, mi is integetünk, egy-két kedves szó is elhangzik, hangulatos. A gyerekek imádják

– mondta Orsolya. Azt is elárulta, náluk lehet kölcsönözni is ilyen „gépeket”, egyébként 1-2 millió forintot kóstál darabja, használt 500 ezerért is kapható, és már létezik cargo e-bike, vagyis elektromos motorral ellátott teherbringa.