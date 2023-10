A Délmagyar Podcast aktuális adásában Tari Annamáriával beszélgetek arról, hogy hogyan hat a digitalizáció a mai kor emberére és elsősorban a fiatalokra. Tari Annamária klinikai szakpszcihológusként és pszichoanalitikusként arra hívja fel a figyelmet, hogy időnként mindenkinek szüksége van digitális detoxikálásra. Mint elmondta, ez nem is olyan bonyolult, sőt még szórakoztató is. Ajánlja a komolyzene hallgatását, az olvasást, kirándulást és természetesen az egész családot bevonó társasjátékot is. Tari Annamária nemrég Szentesen járt, ahol hasonló témában tartott előadást - beszélgetésünk apropóját ez adja a Délmagyar Podcast legfrissebb adásában.