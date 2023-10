A Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó Csanádi pusztákon idén jó évük volt a ragadozó madaraknak, ugyanis jelentősen felszaporodott a számukra ideális zsákmányt jelentő mezei pockok állománya – számolt be honlapján a nemzeti park. A tájegység területén költő egyetlen rétihéjafaj, a barna rétihéja ugyancsak nagy számban volt megfigyelhető az egész szezonban. A költések általában sikeresek voltak, többnyire 4-5 fióka is nevelkedett a fészkekben. Júniusban már sokfelé lehetett látni a frissen kirepült fiatalokat. A barna rétihéja egyébként Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint.

Augusztus végére megérkeztek a Csanádi pusztákra a vonulásban lévő hamvas rétihéják is, így tovább színesedett a megfigyelhető ragadozó madarak palettája. Szeptember elején egy öreg fakó rétihéja hímet is sikerült megfigyelniük a Királyhegyesi-pusztán, egy esti kékvércse-szinkronszámlálás alkalmával.

Fotó: Balla Tihamér

Mindegyik rétihéjafajra jellemző, hogy ritkán ülnek ki fákra, fészküket a talajra építik, az éjszakát is a földön töltik. Egy-egy magasabb növényzetű zsombékosban, gyékényes-sásos foltban – melyek alkalmas éjszakázó helyet biztosítanak -, akár 20-30 példányt is megfigyelhetünk, ahogy napnyugta után, imbolygó röptükkel beszállnak éjszakázni, majd napkeltével innen indulnak újra vadászni. A rétihéja alacsonyan repül, zsákmányára pedig – a már említett kisemlősökön kívül hüllőkkel és vízimadarakkal is táplálkozik - hirtelen ejti rá magát. Siklórepülést is végez.